В Тюменской области рассказали о темпах экспорта продукции АПК

По итогам 2019 года Тюменская область перевыполнила показатель «Объём экспорта продукции АПК». При его значении в $18 млн итоговая сумма составила $23,8 млн.

Об этом сообщает «Вслух.ру» со ссылкой на пресс-службу губернатора.

Около 50% экспортных поставок пришлось на ООО «Заводоуковский маслозавод», который поставляет в Швейцарию рапсовое нерафинированное масло. В прошлом году предприятие запустило поставки в Китай и Киргизию.

Ранее в Севастополе рассказали об увеличении экспорта сельхозпродукции в 2019 году.

Интернет-издание «Янтарный край» сообщало об объёмах экспорта сельхозпродукции в Калининградской области.