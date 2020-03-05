В Тюменской области рассказали о темпах экспорта продукции АПК
- РИА Новости
Об этом сообщает «Вслух.ру» со ссылкой на пресс-службу губернатора.
Около 50% экспортных поставок пришлось на ООО «Заводоуковский маслозавод», который поставляет в Швейцарию рапсовое нерафинированное масло. В прошлом году предприятие запустило поставки в Китай и Киргизию.
Ранее в Севастополе рассказали об увеличении экспорта сельхозпродукции в 2019 году.
Интернет-издание «Янтарный край» сообщало об объёмах экспорта сельхозпродукции в Калининградской области.