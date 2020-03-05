В Тюменской области рассказали о темпах экспорта продукции АПК

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По итогам 2019 года Тюменская область перевыполнила показатель «Объём экспорта продукции АПК». При его значении в $18 млн итоговая сумма составила $23,8 млн.
В Тюменской области рассказали о темпах экспорта продукции АПК
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Вслух.ру» со ссылкой на пресс-службу губернатора.

Около 50% экспортных поставок пришлось на ООО «Заводоуковский маслозавод», который поставляет в Швейцарию рапсовое нерафинированное масло. В прошлом году предприятие запустило поставки в Китай и Киргизию.

Ранее в Севастополе рассказали об увеличении экспорта сельхозпродукции в 2019 году.

Интернет-издание «Янтарный край» сообщало об объёмах экспорта сельхозпродукции в Калининградской области.

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