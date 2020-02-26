В Севастополе рассказали об увеличении экспорта сельхозпродукции в 2019 году

Севастополь поставил на внешние рынки сельскохозяйственной продукции почти на $1,7 млн в 2019 году.

Об этом сообщает РИА Новости Крым.

«Экспорт у нас — в основном винодельческая продукция, рыба и морепродукты. Мы перевыполнили план на 68%», — заявил директор Департамента сельского хозяйства Дмитрий Чумаков во время доклада в заксобрании.

Среди основных партнёров по экспорту — Израиль, Казахстан, Белоруссия.

В целом по итогам года отрасль АПК выросла на 2,2%. Объём производства оценивают в 2,16 млрд рублей.

Ранее, как сообщал «Янтарный край», в Калининградской области рассказали об объёмах экспорта сельхозпродукции в 2019 году.