В Севастополе рассказали об увеличении экспорта сельхозпродукции в 2019 году
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости Крым.
«Экспорт у нас — в основном винодельческая продукция, рыба и морепродукты. Мы перевыполнили план на 68%», — заявил директор Департамента сельского хозяйства Дмитрий Чумаков во время доклада в заксобрании.
Среди основных партнёров по экспорту — Израиль, Казахстан, Белоруссия.
В целом по итогам года отрасль АПК выросла на 2,2%. Объём производства оценивают в 2,16 млрд рублей.
Ранее, как сообщал «Янтарный край», в Калининградской области рассказали об объёмах экспорта сельхозпродукции в 2019 году.