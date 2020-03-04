В Госдуме оценили заявление «Нафтогаза» об обсуждении с США мер против СП-2
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«Когда «Нафтогаз» говорит, что «обсуждает что-то с США» или «игра по «Северному потоку — 2» пока не закончена», он забывает упомянуть свою истинную роль в подобных «играх». Но господина Коболева, по всей видимости, вполне устраивает роль фишки на игральном столе, которую переставляют с клетки на клетку его «американские партнёры», — объяснил депутат.
По мнению Белика, в настоящую игру, в которой цель США заключается в том, чтобы не допустить строительство «Северного потока — 2» и нарастить объём продаж своего сланцевого газа, Украину «никогда не пустят как равного партнёра».
«Но официальный Киев готов радоваться отведённой ему роли», — заключил парламентарий.
Ранее Коболев сообщил, что «Нафтогаз» обсуждает с США возможность введения дополнительных мер, чтобы помешать строительству газопровода «Северный поток — 2».
Он также отметил эффективность введённых против СП-2 санкций.