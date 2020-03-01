Путин: ОПЕК+ зарекомендовал себя как эффективный механизм

ОПЕК+ зарекомендовал себя как эффективный механизм в обеспечении стабильности на энергетических рынках, заявил президент России Владимир Путин.

Об этом российский лидер сказал на совещании в правительственном терминале аэропорта Внуково, передаёт ТАСС.

«Этот механизм, который мы создали вместе с другими ведущими нефтедобывающими странами, уже зарекомендовал себя как эффективный инструмент в обеспечении долгосрочной стабильности на глобальных энергетических рынках», — подчеркнул Путин.

Ранее сообщалось, что страны ОПЕК в январе перевыполнили сделку по сокращению добычи.

Замдиректора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил энергетическую стабильность России.