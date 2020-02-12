Страны ОПЕК в январе перевыполнили сделку по сокращению добычи нефти

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Страны ОПЕК в январе 2020 года выполнили новые условия соглашения по сокращению добычи нефти на 127%, сообщает ТАСС.
Страны ОПЕК в январе перевыполнили сделку по сокращению добычи нефти
  • Reuters

В абсолютном значении 11 участвующих в сокращении стран снизили добычу нефти на 1,5 млн баррелей в сутки вместо оговоренных 1,18 млн баррелей в сутки.

Также ОПЕК ухудшила прогноз по росту мирового спроса на нефть в 2020 году на 230 тысяч баррелей в сутки — до 990 тысяч баррелей.

В ОПЕК считают, что спрос на нефть ослабнет из-за распространения нового коронавируса. 

Ранее глава Счётной палаты России Алексей Кудрин заявил, что из-за коронавируса снижение выручки России от экспорта нефти в I квартале 2020 года почти неизбежно.

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