Эксперт прокомментировал сообщения о резком наращивании закупки нефти США и Британией в России

Короткая ссылка
Эксперт Финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прокомментировал сообщения о том, что США, Великобритания и Турция в 2019 году значительно увеличили импорт российской сырой нефти.
Эксперт прокомментировал сообщения о резком наращивании закупки нефти США и Британией в России
  • Reuters

«В Турции это связано с определённым снижением производства нефти в Азербайджане, у которого страна закупала ресурс. В этом плане Россия заместила азербайджанскую нефть как наиболее удобный поставщик», — заявил Юшков в беседе с ФАН.

По его мнению, США увеличили закупки из-за отсутствия поставок из Венесуэлы, в отношении которой были введены санкции.

К тому же, отметил эксперт, американские нефтеперерабатывающие заводы стали закупать российскую нефть ещё и потому, что она подходит им по цене.

«В Великобритании наблюдается падение собственной добычи», — добавил Юшков.

Ранее Минэнерго США понизило прогноз по нефтедобыче на 2020—2021 годы.

Также сообщалось, что страны ОПЕК в январе перевыполнили сделку по сокращению добычи.

Замдиректора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил энергетическую стабильность России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить