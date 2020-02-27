Эксперт прокомментировал сообщения о резком наращивании закупки нефти США и Британией в России
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«В Турции это связано с определённым снижением производства нефти в Азербайджане, у которого страна закупала ресурс. В этом плане Россия заместила азербайджанскую нефть как наиболее удобный поставщик», — заявил Юшков в беседе с ФАН.
По его мнению, США увеличили закупки из-за отсутствия поставок из Венесуэлы, в отношении которой были введены санкции.
К тому же, отметил эксперт, американские нефтеперерабатывающие заводы стали закупать российскую нефть ещё и потому, что она подходит им по цене.
«В Великобритании наблюдается падение собственной добычи», — добавил Юшков.
Ранее Минэнерго США понизило прогноз по нефтедобыче на 2020—2021 годы.
Также сообщалось, что страны ОПЕК в январе перевыполнили сделку по сокращению добычи.
Замдиректора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил энергетическую стабильность России.