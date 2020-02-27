Эксперт прокомментировал сообщения о резком наращивании закупки нефти США и Британией в России

Эксперт Финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прокомментировал сообщения о том, что США, Великобритания и Турция в 2019 году значительно увеличили импорт российской сырой нефти.

«В Турции это связано с определённым снижением производства нефти в Азербайджане, у которого страна закупала ресурс. В этом плане Россия заместила азербайджанскую нефть как наиболее удобный поставщик», — заявил Юшков в беседе с ФАН.

По его мнению, США увеличили закупки из-за отсутствия поставок из Венесуэлы, в отношении которой были введены санкции.

К тому же, отметил эксперт, американские нефтеперерабатывающие заводы стали закупать российскую нефть ещё и потому, что она подходит им по цене.

«В Великобритании наблюдается падение собственной добычи», — добавил Юшков.

Ранее Минэнерго США понизило прогноз по нефтедобыче на 2020—2021 годы.

Также сообщалось, что страны ОПЕК в январе перевыполнили сделку по сокращению добычи.

Замдиректора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил энергетическую стабильность России.