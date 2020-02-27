РБК: CША, Британия и Турция резко нарастили закупку нефти в России

США, Великобритания и Турция в 2019 году значительно увеличили импорт российской сырой нефти, пишет РБК со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы (ФТС).

Так, экспорт в Соединённые Штаты составил почти $2,2 млрд, что в 2,4 раза больше, чем годом ранее. В физическом выражении объём вырос в 2,6 раза — с 1,8 млн до 4,7 млн т.

Экспорт в Британию, по информации ФТС, поднялся более чем вдвое как в стоимостном выражении (с $493 млн до $1,2 млрд), так и в физическом (с 0,98 млн до 2,4 млн т).

Самую внушительную динамику показала Турция, говорится в материале. Поставки туда подскочили почти в четыре раза (с 2,1 млн до 8,2 млн т и с $1 млрд до $3,7 млрд).

Как отмечает издание, это произошло на фоне снижения цен на марку Urals и американских санкций в отношении Венесуэлы и Ирана.

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