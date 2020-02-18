Новак обсудил с коллегой из Саудовской Аравии работу в рамках ОПЕК+

Министр энергетики России Александр Новак обсудил по телефону с саудовским коллегой принцем Абдель-Азизом бен Сальманом работу в рамках ОПЕК+.

Как уточнили в российском Минэнерго, стороны обсудили отдельные вопросы взаимодействия России и Саудовской Аравии.

«Кроме того, речь шла о текущей ситуации на рынке нефти и взаимодействии в формате ОПЕК+», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее Новак заявил, что решение Москвы по возможному сокращению добычи нефти в рамках соглашения стран ОПЕК+ является вопросом ближайших дней.

Также в начале февраля президент России Владимир Путин провёл телефонные переговоры с королём Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель-Азизом Аль Саудом, они обсудили текущую ситуацию на мировом рынке углеводородов.