Новак обсудил с коллегой из Саудовской Аравии работу в рамках ОПЕК+
- РИА Новости
Как уточнили в российском Минэнерго, стороны обсудили отдельные вопросы взаимодействия России и Саудовской Аравии.
«Кроме того, речь шла о текущей ситуации на рынке нефти и взаимодействии в формате ОПЕК+», — подчеркнули в ведомстве.
Ранее Новак заявил, что решение Москвы по возможному сокращению добычи нефти в рамках соглашения стран ОПЕК+ является вопросом ближайших дней.
Также в начале февраля президент России Владимир Путин провёл телефонные переговоры с королём Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель-Азизом Аль Саудом, они обсудили текущую ситуацию на мировом рынке углеводородов.