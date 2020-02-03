Путин обсудил с саудовским королём ситуацию на рынке углеводородов

Президент России Владимир Путин провёл телефонные переговоры с королём Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель-Азизом Аль Саудом. В ходе разговора стороны обсудили текущую ситуацию на мировом рынке углеводородов.

«Обстоятельно обсуждена текущая ситуация на мировом рынке углеводородов. С обеих сторон подтверждена готовность к дальнейшей координации действий в формате ОПЕК+ по обеспечению стабильности глобального нефтяного рынка», — говорится в сообщении на сайте Кремля.

Уточняется, что разговор состоялся по инициативе саудовской стороны. Лидеры стран условились о продолжении контактов на различных уровнях.

Ранее сообщалось о телефонных переговорах Путина с канцлером ФРГ Ангелой Меркель на тему Ливии.