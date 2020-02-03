Путин обсудил с саудовским королём ситуацию на рынке углеводородов

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин провёл телефонные переговоры с королём Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель-Азизом Аль Саудом. В ходе разговора стороны обсудили текущую ситуацию на мировом рынке углеводородов.
Путин обсудил с саудовским королём ситуацию на рынке углеводородов
  • РИА Новости

«Обстоятельно обсуждена текущая ситуация на мировом рынке углеводородов. С обеих сторон подтверждена готовность к дальнейшей координации действий в формате ОПЕК+ по обеспечению стабильности глобального нефтяного рынка», — говорится в сообщении на сайте Кремля.

Уточняется, что разговор состоялся по инициативе саудовской стороны. Лидеры стран условились о продолжении контактов на различных уровнях.

Ранее сообщалось о телефонных переговорах Путина с канцлером ФРГ Ангелой Меркель на тему Ливии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить