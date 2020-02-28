Джабаров прокомментировал позицию Австрии по «Северному потоку — 2»

Короткая ссылка
Полина Полетаева
Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал RT заявление посла Австрии в Москве Йоханнеса Айгнера о том, что Австрия выступает против санкций США в отношении «Северного потока — 2» и надеется на завершение проекта.
Джабаров прокомментировал позицию Австрии по «Северному потоку — 2»
  • © Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

«Не только Австрия. Сегодня услышал, что и шведы выступили за завершение строительства. За завершение строительства также выступает Германия. Она вообще кровно заинтересована в том, чтобы заработала вторая нитка «Северного потока — 2», — сказал Джабаров.

Сенатор отметил, что многие страны «оглядываются, но всё равно громче и громче подают голоса» за то, чтобы американцы прекратили заниматься недобросовестной конкуренцией.

«Под видом демократии Штаты просто создают преференции для своих компаний, в том числе энергетических», — уверен он.

Ранее в Австрии выступили против санкций в отношении «Северного потока — 2».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить