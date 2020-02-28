Джабаров прокомментировал позицию Австрии по «Северному потоку — 2»
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«Не только Австрия. Сегодня услышал, что и шведы выступили за завершение строительства. За завершение строительства также выступает Германия. Она вообще кровно заинтересована в том, чтобы заработала вторая нитка «Северного потока — 2», — сказал Джабаров.
Сенатор отметил, что многие страны «оглядываются, но всё равно громче и громче подают голоса» за то, чтобы американцы прекратили заниматься недобросовестной конкуренцией.
«Под видом демократии Штаты просто создают преференции для своих компаний, в том числе энергетических», — уверен он.
Ранее в Австрии выступили против санкций в отношении «Северного потока — 2».