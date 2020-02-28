Джабаров прокомментировал позицию Австрии по «Северному потоку — 2»

Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал RT заявление посла Австрии в Москве Йоханнеса Айгнера о том, что Австрия выступает против санкций США в отношении «Северного потока — 2» и надеется на завершение проекта.

«Не только Австрия. Сегодня услышал, что и шведы выступили за завершение строительства. За завершение строительства также выступает Германия. Она вообще кровно заинтересована в том, чтобы заработала вторая нитка «Северного потока — 2», — сказал Джабаров.

Сенатор отметил, что многие страны «оглядываются, но всё равно громче и громче подают голоса» за то, чтобы американцы прекратили заниматься недобросовестной конкуренцией.

«Под видом демократии Штаты просто создают преференции для своих компаний, в том числе энергетических», — уверен он.

Ранее в Австрии выступили против санкций в отношении «Северного потока — 2».