Цена нефти Brent опустилась ниже $50 за баррель
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов, стоимость марки Brent опустилась ниже $50 за баррель впервые с декабря 2018 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.
- Reuters
Цена на нефть марки Brent опускалась в ходе торгов и достигала значения в $49,58 за баррель.
28 февраля в ходе торгов курс доллара поднялся выше 67 рублей впервые с 3 сентября 2019 года, курс евро превысил 74 рубля впервые с 29 августа.
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