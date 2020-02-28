Цена нефти Brent опустилась ниже $50 за баррель

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Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов, стоимость марки Brent опустилась ниже $50 за баррель впервые с декабря 2018 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Цена нефти Brent опустилась ниже $50 за баррель
  • Reuters

Цена на нефть марки Brent опускалась в ходе торгов и достигала значения в $49,58 за баррель. 

28 февраля в ходе торгов курс доллара поднялся выше 67 рублей впервые с 3 сентября 2019 года, курс евро превысил 74 рубля впервые с 29 августа

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