Цена нефти Brent опустилась ниже $50 за баррель

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов, стоимость марки Brent опустилась ниже $50 за баррель впервые с декабря 2018 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Reuters

Цена на нефть марки Brent опускалась в ходе торгов и достигала значения в $49,58 за баррель. 28 февраля в ходе торгов курс доллара поднялся выше 67 рублей впервые с 3 сентября 2019 года, курс евро превысил 74 рубля впервые с 29 августа.