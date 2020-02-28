Курс евро превысил 74 рубля впервые с августа 2019 года

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Курс евро в ходе торгов поднялся выше 74 рублей впервые с 29 августа 2019 года. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Курс евро превысил 74 рубля впервые с августа 2019 года
  • РИА Новости

Курс евро увеличился на 1 рубль и 50 копеек и составил 74,04 рубля.

Курс доллара вырос на 1 рубль и 18 копеек — до 67,20 рубля.

Ранее в ходе торгов курс доллара поднялся выше 67 рублей впервые с 3 сентября 2019 года

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