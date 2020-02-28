Курс евро превысил 74 рубля впервые с августа 2019 года

Курс евро в ходе торгов поднялся выше 74 рублей впервые с 29 августа 2019 года. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

РИА Новости

Курс евро увеличился на 1 рубль и 50 копеек и составил 74,04 рубля. Курс доллара вырос на 1 рубль и 18 копеек — до 67,20 рубля. Ранее в ходе торгов курс доллара поднялся выше 67 рублей впервые с 3 сентября 2019 года.