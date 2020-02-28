Курс доллара поднялся выше 67 рублей впервые с сентября 2019 года

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Курс доллара в ходе торгов поднялся выше 67 рублей впервые с 3 сентября 2019 года. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Курс доллара поднялся выше 67 рублей впервые с сентября 2019 года
  • © ADEK BERRY
  • AFP

Курс доллара вырос на 1 рубль и 1 копейку — до 67,02 рубля.

Курс евро увеличился на 1 рубль и 21 копейку и составил 73,75 рубля.

27 февраля курс доллара в ходе торгов поднялся до 66 рублей впервые с сентября 2019 года.

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