Курс доллара поднялся выше 67 рублей впервые с сентября 2019 года

Курс доллара в ходе торгов поднялся выше 67 рублей впервые с 3 сентября 2019 года. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

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AFP