Курс доллара поднялся выше 67 рублей впервые с сентября 2019 года
Курс доллара в ходе торгов поднялся выше 67 рублей впервые с 3 сентября 2019 года. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
- © ADEK BERRY
- AFP
Курс доллара вырос на 1 рубль и 1 копейку — до 67,02 рубля.
Курс евро увеличился на 1 рубль и 21 копейку и составил 73,75 рубля.
27 февраля курс доллара в ходе торгов поднялся до 66 рублей впервые с сентября 2019 года.
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