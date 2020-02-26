Белоруссия оценила сумму компенсации за грязную нефть из России

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Размер компенсации Белоруссии за грязную нефть из России может составить более $61 млн, сообщил пресс-секретарь концерна «Белнефтехим» Александр Тищенко.
Белоруссия оценила сумму компенсации за грязную нефть из России
  • Reuters

По словам Тищенко, по протоколу Минск имеет 563 тыс. тонн грязной нефти, которую переработал Мозырский НПЗ.

«Сумма компенсации определяется из расчёта $15 за баррель — по технологии, аналогичной с другими соседями, с которыми российская сторона рассчиталась. Таким образом, Белоруссия может получить компенсацию более $61 млн», — цитирует Тищенко БЕЛТА.

Ранее зампред концерна «Белнефтехим» Владимир Сизов заявил, что Белоруссия подписала с Россией протокол о компенсации издержек в связи с поставками грязной нефти, сумма определится исходя из расчёта $15 за баррель.

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