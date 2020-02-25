Минск подписал протокол с Москвой о компенсации за грязную нефть
- РИА Новости
«Подписан уже протокол о том, что российская сторона готова компенсировать, и ведётся работа, направленная на установление и подтверждение тех компенсационных выплат, которые в итоге должны будут быть выплачены в адрес Мозырского нефтеперерабатывающего завода», — приводит Интерфакс его слова.
Он отметил, что другие пострадавшие от грязной нефти страны получили компенсацию в размере $15 за баррель.
Ранее министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что из-за введения Россией ограничений на вывоз нефтепродуктов и поставок грязной нефти экспорт страны снизился на $2 млрд 55 млн.
Заместитель премьер-министра Белоруссии Игорь Ляшенко заявлял, что Минск в феврале передаст России полный пакет документов по компенсации из-за грязной нефти.