Минск подписал протокол с Москвой о компенсации за грязную нефть

Зампред концерна «Белнефтехим» Владимир Сизов заявил, что Белоруссия подписала с Россией протокол о компенсации издержек в связи с поставками грязной нефти, сумма определится исходя из расчёта $15 за баррель.

«Подписан уже протокол о том, что российская сторона готова компенсировать, и ведётся работа, направленная на установление и подтверждение тех компенсационных выплат, которые в итоге должны будут быть выплачены в адрес Мозырского нефтеперерабатывающего завода», — приводит Интерфакс его слова.

Он отметил, что другие пострадавшие от грязной нефти страны получили компенсацию в размере $15 за баррель.

Ранее министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что из-за введения Россией ограничений на вывоз нефтепродуктов и поставок грязной нефти экспорт страны снизился на $2 млрд 55 млн.

Заместитель премьер-министра Белоруссии Игорь Ляшенко заявлял, что Минск в феврале передаст России полный пакет документов по компенсации из-за грязной нефти.