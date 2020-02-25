Минск подписал протокол с Москвой о компенсации за грязную нефть

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Зампред концерна «Белнефтехим» Владимир Сизов заявил, что Белоруссия подписала с Россией протокол о компенсации издержек в связи с поставками грязной нефти, сумма определится исходя из расчёта $15 за баррель.
Минск подписал протокол с Москвой о компенсации за грязную нефть
  • РИА Новости

«Подписан уже протокол о том, что российская сторона готова компенсировать, и ведётся работа, направленная на установление и подтверждение тех компенсационных выплат, которые в итоге должны будут быть выплачены в адрес Мозырского нефтеперерабатывающего завода», — приводит Интерфакс его слова.

Он отметил, что другие пострадавшие от грязной нефти страны получили компенсацию в размере $15 за баррель.

Ранее министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что из-за введения Россией ограничений на вывоз нефтепродуктов и поставок грязной нефти экспорт страны снизился на $2 млрд 55 млн.

Заместитель премьер-министра Белоруссии Игорь Ляшенко заявлял, что Минск в феврале передаст России полный пакет документов по компенсации из-за грязной нефти.

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