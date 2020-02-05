Минск в феврале передаст Москве пакет документов по грязной нефти

Заместитель премьер-министра Белоруссии Игорь Ляшенко заявил, что Минск в феврале передаст России полный пакет документов по компенсации из-за грязной нефти.

«Думаю, в феврале полный пакет будет передан российской стороне и мы получим ответ на наши вопросы», — приводит БЕЛТА слова Ляшенко.

Ранее сообщалось, что Белоруссия достигла с российской стороной соглашения о подходах и методике компенсации за ЧП на нефтепроводе «Дружба».

Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев рассказал о ситуации с компенсациями, которые должны быть выплачены Минску за ЧП с грязной нефтью на нефтепроводе «Дружба».