Минск в феврале передаст Москве пакет документов по грязной нефти

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Заместитель премьер-министра Белоруссии Игорь Ляшенко заявил, что Минск в феврале передаст России полный пакет документов по компенсации из-за грязной нефти.
Минск в феврале передаст Москве пакет документов по грязной нефти
  • РИА Новости

«Думаю, в феврале полный пакет будет передан российской стороне и мы получим ответ на наши вопросы», — приводит БЕЛТА слова Ляшенко.

Ранее сообщалось, что Белоруссия достигла с российской стороной соглашения о подходах и методике компенсации за ЧП на нефтепроводе «Дружба».

Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев рассказал о ситуации с компенсациями, которые должны быть выплачены Минску за ЧП с грязной нефтью на нефтепроводе «Дружба».

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