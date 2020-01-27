Посол России в Белоруссии рассказал о ситуации с компенсациями за ЧП с «Дружбой»
- РИА Новости
«В Москве ждут подтверждённых документов о том ущербе, который был нанесён. В соответствии с представленными россиянам документами и совместным, по сути, экспертным обсуждением будут произведены выплаты», — цитирует его РИА Новости.
Ране сообщалось, что Белоруссия достигла с российской стороной соглашения о подходах и методике компенсации за ЧП на нефтепроводе «Дружба».
В сентябре 2019 года заместитель председателя правления польского оператора нефтепровода «Дружба» PERN Рафал Миланд заявил, что полная очистка польской нефтетранспортной системы от загрязнённой нефти займёт до года.