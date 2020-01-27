Посол России в Белоруссии рассказал о ситуации с компенсациями за ЧП с «Дружбой»

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Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев рассказал о ситуации с компенсациями, которые должны быть выплачены Минску за ЧП с грязной нефтью на нефтепроводе «Дружба».
Посол России в Белоруссии рассказал о ситуации с компенсациями за ЧП с «Дружбой»
  • РИА Новости

«В Москве ждут подтверждённых документов о том ущербе, который был нанесён. В соответствии с представленными россиянам документами и совместным, по сути, экспертным обсуждением будут произведены выплаты», — цитирует его РИА Новости.

Ране сообщалось, что Белоруссия достигла с российской стороной соглашения о подходах и методике компенсации за ЧП на нефтепроводе «Дружба».

В сентябре 2019 года заместитель председателя правления польского оператора нефтепровода «Дружба» PERN Рафал Миланд заявил, что полная очистка польской нефтетранспортной системы от загрязнённой нефти займёт до года.

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