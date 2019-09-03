Польше потребуется до года на вывод грязной нефти

Заместитель председателя правления польского оператора нефтепровода «Дружба» PERN Рафал Миланд заявил, что полная очистка польской нефтетранспортной системы от загрязнённой нефти займёт до года.

Он отметил, что «всё зависит от того, какие требования к поставляемой нефти предъявляют потребители».

«При нынешнем темпе полная очистка может занять более десяти месяцев — до года», — приводит РИА Новости слова Миланда.

Ранее российский министр энергетики Александр Новак заявил, что Россия в августе сократила добычу нефти в рамках договорённостей ОПЕК+ только на 143 тыс. баррелей в сутки при квоте в 228 тыс. баррелей в сутки из-за устранения последствий ЧП на нефтепроводе «Дружба».