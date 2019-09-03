Польше потребуется до года на вывод грязной нефти
- РИА Новости
Он отметил, что «всё зависит от того, какие требования к поставляемой нефти предъявляют потребители».
«При нынешнем темпе полная очистка может занять более десяти месяцев — до года», — приводит РИА Новости слова Миланда.
Ранее российский министр энергетики Александр Новак заявил, что Россия в августе сократила добычу нефти в рамках договорённостей ОПЕК+ только на 143 тыс. баррелей в сутки при квоте в 228 тыс. баррелей в сутки из-за устранения последствий ЧП на нефтепроводе «Дружба».