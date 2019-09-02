Новак связал низкое сокращение добычи в августе с ЧП на «Дружбе»
- РИА Новости
«Меньшее относительно предыдущих месяцев сокращение добычи обусловлено техническими аспектами разрешения ситуации, связанной с расчисткой трубопроводной системы от нефти с повышенным содержанием хлорорганических соединений», — приводит ТАСС его слова
Новак отметил, что в сентябре Россия «намерена полностью соответствовать оговоренным уровням добычи в рамках кооперации ОПЕК+».
Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил о необходимости сделать всё возможное, чтобы инциденты, подобные ЧП с загрязнением нефтепровода «Дружба», не повторялись.