Новак связал низкое сокращение добычи в августе с ЧП на «Дружбе»

Министр энергетики Александр Новак заявил, что Россия в августе сократила добычу нефти в рамках договоренностей ОПЕК+ только на 143 тыс. баррелей в сутки при квоте в 228 тыс. баррелей в сутки из-за устранения последствий ЧП на нефтепроводе «Дружба».

РИА Новости

«Меньшее относительно предыдущих месяцев сокращение добычи обусловлено техническими аспектами разрешения ситуации, связанной с расчисткой трубопроводной системы от нефти с повышенным содержанием хлорорганических соединений», — приводит ТАСС его слова Новак отметил, что в сентябре Россия «намерена полностью соответствовать оговоренным уровням добычи в рамках кооперации ОПЕК+». Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил о необходимости сделать всё возможное, чтобы инциденты, подобные ЧП с загрязнением нефтепровода «Дружба», не повторялись.