Макей подсчитал потери экспорта Белоруссии из-за грязной нефти

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что из-за введения Россией ограничений на вывоз нефтепродуктов и поставок грязной нефти экспорт страны снизился на $2 млрд. 55 млн.

«На показателях экспорта серьёзно сказалось изменение условий торговли Российской Федерацией, несмотря на чёткое выполнение Беларусью обязательств в рамках стратегического партнёрства с этой страной», — приводит БЕЛТА слова Макея.

Он отметил, что «введение Россией ограничений на вывоз нефтепродуктов, поставок грязной нефти привело к сокращению экспорта наших товаров, связанных с нефтяной сферой, на $2 млрд. 55 млн».

Ранее заместитель премьер-министра Белоруссии Игорь Ляшенко заявил, что Минск в феврале передаст России полный пакет документов по компенсации из-за грязной нефти.