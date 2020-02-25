Макей подсчитал потери экспорта Белоруссии из-за грязной нефти

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Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что из-за введения Россией ограничений на вывоз нефтепродуктов и поставок грязной нефти экспорт страны снизился на $2 млрд. 55 млн.
Макей подсчитал потери экспорта Белоруссии из-за грязной нефти
  • РИА Новости

«На показателях экспорта серьёзно сказалось изменение условий торговли Российской Федерацией, несмотря на чёткое выполнение Беларусью обязательств в рамках стратегического партнёрства с этой страной», — приводит БЕЛТА слова Макея.

Он отметил, что «введение Россией ограничений на вывоз нефтепродуктов, поставок грязной нефти привело к сокращению экспорта наших товаров, связанных с нефтяной сферой, на $2 млрд. 55 млн».

Ранее заместитель премьер-министра Белоруссии Игорь Ляшенко заявил, что Минск в феврале передаст России полный пакет документов по компенсации из-за грязной нефти.

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