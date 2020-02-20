Силуанов назвал Сбербанк под руководством Грефа «конфеткой»

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Сбербанк под управлением Германа Грефа работает эффективно, он сделал из него «конфетку». Об этом в интервью РБК заявил министр финансов России Антон Силуанов.
Силуанов назвал Сбербанк под руководством Грефа «конфеткой»
  • РИА Новости

«Возьмём Сбербанк. Банк государственный. Были разные периоды управления этим банком. Возьмём период до Грефа и после Грефа. Будем так говорить. До Грефа считали, что Сберегательный банк неэффективный, вы помните, что там отделения даже на обед закрывались. Пришёл новый менеджмент, пришёл Герман Оскарович, сделал банк конфеткой», — сказал министр.

По его словам, всё зависит от управленцев и команды.

«Менеджеров, которые работают с тем или иным активом. И так везде: будь то частный бизнес, будь то государственный бизнес. Я здесь не вижу разницы, главное, какая стратегия, какие люди пришли. Кадры решают всё», — добавил Силуанов.

13 февраля Силуанов сообщил, что правительство одобрило законопроект о покупке кабмином контрольного пакета акций Сбербанка у ЦБ. 

Глава Минфина отметил, что правительство продолжит взаимодействие с действующим руководством Сбербанка, будет поддерживать Грефа в его начинаниях.

Ожидается, что стоимость покупки пакета акций Сбербанка составит около 2,5 трлн рублей.

Позднее в Госдуму внесли соответствующий законопроект

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