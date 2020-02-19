В ФТС заявили о снижении экспорта российских товаров в КНР
- РИА Новости
Как сообщает газета «Известия», спад зафиксирован в поставках руды и золы, жиров и воска, мукомольной продукции и злаковых культур, а также древесины.
В то же время отмечается увеличение импорта товаров из КНР на 11,8% — в основном за счёт показателей января (в феврале, напротив, зафиксировано сокращение поставок).
Уточняется, что китайские компании нарастили вывоз электротехники, машин и оборудования, изделий из чёрных металлов и пластмассы, но резко сократили поставки овощей и фруктов.
По данным ФТС, начиная с февраля полностью прекратился ввоз картофеля и орехов.
По подсчётам аналитиков «БКС Премьер», если вирусная угроза будет ослаблена, то совокупный размер денежных потерь отечественных производителей в I квартале составит около $450 млн.
Ранее ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил влияние ситуации с коронавирусом на экономику.