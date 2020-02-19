В ФТС заявили о снижении экспорта российских товаров в КНР

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В управлении ФТС по Дальнему Востоку рассказали, что с 1 января по 10 февраля 2020 года экспорт российских товаров в КНР снизился на 27,6% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на фоне эпидемии коронавируса.
В ФТС заявили о снижении экспорта российских товаров в КНР
  • РИА Новости

Как сообщает газета «Известия», спад зафиксирован в поставках руды и золы, жиров и воска, мукомольной продукции и злаковых культур, а также древесины.

В то же время отмечается увеличение импорта товаров из КНР на 11,8% — в основном за счёт показателей января (в феврале, напротив, зафиксировано сокращение поставок). 

Уточняется, что китайские компании нарастили вывоз электротехники, машин и оборудования, изделий из чёрных металлов и пластмассы, но резко сократили поставки овощей и фруктов. 

По данным ФТС, начиная с февраля полностью прекратился ввоз картофеля и орехов.

По подсчётам аналитиков «БКС Премьер», если вирусная угроза будет ослаблена, то совокупный размер денежных потерь отечественных производителей в I квартале составит около $450 млн.

Ранее ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил влияние ситуации с коронавирусом на экономику.

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