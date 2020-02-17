«Нафтогаз» уточнил размер компенсации ущерба от потери активов в Крыму

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Украинская компания «Нафтогаз» в рамках процесса в третейском суде в Гааге оценила почти в $8 млрд ущерб от потери активов в Крыму.
«Нафтогаз» уточнил размер компенсации ущерба от потери активов в Крыму
  • РИА Новости

«Нафтогаз» дополнительно обосновал своё заявление о размере компенсации убытков, причинённых незаконной экспроприацией крымских активов «Нафтогаза» в 2014 году: размер убытков плюс проценты оценивается примерно в $8 млрд», — говорится в сообщении в Twitter.

Уточняется, что иск к России подали «Нафтогаз Украины» и шесть компаний группы «Нафтогаз».

В январе исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко сообщил, что украинская компания подаст обновлённые иски к России по крымским активам.

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