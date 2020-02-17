«Нафтогаз» уточнил размер компенсации ущерба от потери активов в Крыму

Украинская компания «Нафтогаз» в рамках процесса в третейском суде в Гааге оценила почти в $8 млрд ущерб от потери активов в Крыму.

Нафтогаз додатково обґрунтував свою заяву щодо розміру компенсації збитків, завданих незаконною експропріацією кримських активів Нафтогазу у 2014 році — розмір збитків плюс відсотки оцінюється приблизно в 8 млрд дол. США. — Нафтогаз України (@NaftogazUK) February 17, 2020

«Нафтогаз» дополнительно обосновал своё заявление о размере компенсации убытков, причинённых незаконной экспроприацией крымских активов «Нафтогаза» в 2014 году: размер убытков плюс проценты оценивается примерно в $8 млрд», — говорится в сообщении в Twitter.

Уточняется, что иск к России подали «Нафтогаз Украины» и шесть компаний группы «Нафтогаз».

В январе исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко сообщил, что украинская компания подаст обновлённые иски к России по крымским активам.