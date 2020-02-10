«Нафтогаз» не исключил подачи нового иска к «Газпрому»

Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что в настоящее время компания изучает возможность подачи иска в Стокгольмский арбитраж по вопросу о переуступке «Нафтогазу» в 2009 году «Газпромом» долга RosUkrEnergo на $1,7 млрд.

«Недавно нами были выявлены обстоятельства о роли «Газпрома» в операциях с долговыми обязательствами RosUkrEnergo, по которым «Нафтогаз» претерпел значительные убытки… Сейчас мы изучаем возможности «Нафтогаза» для решения указанных проблем, среди них можно выделить следующее… Международный арбитраж в Стокгольме по контракту между «Нафтогазом» и «Газпромом» по переуступке долговых обязательств RosUkrEnergo», — написал Витренко на своей странице в Facebook.

Он отметил, что, конечно, лучше решать все проблемные вопросы без судебных процессов.

«Поэтому мы планируем сначала эти вопросы попробовать обсудить с Газпромом. Если мы не найдём общего языка, будем обращаться к политическому руководству государства для достижения договорённостей на межгосударственном уровне», — добавил Витренко.

Как пишет РИА Новости, компания RosUkrEnergo в 2004-2009 годах осуществляла функцию посредника между Украиной и Россией при поставках газа.

В 2009 году компания была устранена от посредничества, и новый контракт на поставку газа был заключён напрямую между «Нафтогазом» и «Газпромом».

При этом RosUkrEnergo задолжала «Газпрому» $1,7 млрд за поставки газа. В итоге «Газпром» продал «Нафтогазу» этот долг, в счёт которого «Нафтогаз» конфисковал 11 миллиардов кубометров газа RosUkrEnergo, которые находились на хранении в украинских ПХГ.

В конце 2019 года Россия и Украина подписали договор по транзиту газа, а также договорились об урегулировании взаимных претензий.

Так, Антимонопольный комитет Украины снял претензии к «Газпрому» на сумму около $7,4 млрд, а российская компания выплатила около $2,9 млрд по решениям Стокгольмского арбитражного суда.

Украинская сторона также обязалась снять все аресты на имущество, активы и денежные средства «Газпрома».

В январе 2020 года стало известно, что сняты аресты активов «Газпрома» по искам «Нафтогаза» в Великобритании, Люксембурге и Нидерландах.