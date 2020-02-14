Витренко через суд потребовал премию за победу над «Газпромом»

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Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко подал иск в Печерский районный суд Киева с требованием заплатить ему премию за победу над «Газпромом» в Стокгольмском арбитраже.
Витренко через суд потребовал премию за победу над «Газпромом»
  • © Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

По его словам, ему должны были перечислить деньги до конца 2019 года.

«Требую выполнения трудового обязательства «Нафтогаза» по трудовому договору — выплаты зарплаты. Потому что эта премия — это часть зарплаты по украинскому законодательству, она прописана в моём трудовом договоре», — сказал топ-менеджер в эфире украинского Первого канала.

Ранее глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что полученные от «Газпрома» $2,9 млрд пока находятся на счетах компании, их дальнейшее распределение решится в ходе дискуссии с правительством.

В декабре 2019 года российская сторона выплатила украинской данную сумму по решению арбитража в рамках урегулирования спора о транзите газа.

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