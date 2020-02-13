В «Газпроме» рассказали о поддержке «Северного потока — 2» в Европе
- РИА Новости
«Мы видим колоссальную поддержку со стороны финансовых инвесторов проекта, мы видим, что правительства европейских стран, которые заинтересованы в этом проекте, продолжают переговоры со своими коллегами за океаном на всех уровнях», — приводит ТАСС её слова.
Она отметила, что это даёт «предпосылки верить в лучшее для всех».
«Плюс мы понимаем, что речь идёт прежде всего о безопасности поставок в Европу, европейцы в этом заинтересованы... Европа также предпринимает все необходимые усилия для того, чтобы этот проект ускорить», — добавила она.
Ранее постпред России при ЕС Владимир Чижов заявил, что газ, который пойдёт по «Северному потоку — 2», ждут в Европе.
Как отмечали в «Газпроме», введение в эксплуатацию газопровода намечено на конец 2020 года.
В компании Shell отмечали, что санкции США в отношении «Северного потока — 2» не оказали влияния на бизнес европейских инвесторов.