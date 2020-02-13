В «Газпроме» рассказали о поддержке «Северного потока — 2» в Европе

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«Газпром» видит поддержку проекта газопровода «Северный поток — 2» и со стороны инвесторов, и со стороны правительств европейских стран. Об этом заявила глава «Газпром экспорта» Елена Бурмистрова.
В «Газпроме» рассказали о поддержке «Северного потока — 2» в Европе
  • РИА Новости

«Мы видим колоссальную поддержку со стороны финансовых инвесторов проекта, мы видим, что правительства европейских стран, которые заинтересованы в этом проекте, продолжают переговоры со своими коллегами за океаном на всех уровнях», — приводит ТАСС её слова.

Она отметила, что это даёт «предпосылки верить в лучшее для всех».

«Плюс мы понимаем, что речь идёт прежде всего о безопасности поставок в Европу, европейцы в этом заинтересованы... Европа также предпринимает все необходимые усилия для того, чтобы этот проект ускорить», — добавила она.

Ранее постпред России при ЕС Владимир Чижов заявил, что газ, который пойдёт по «Северному потоку — 2», ждут в Европе.

Как отмечали в «Газпроме», введение в эксплуатацию газопровода намечено на конец 2020 года.

В компании Shell отмечали, что санкции США в отношении «Северного потока — 2» не оказали влияния на бизнес европейских инвесторов

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