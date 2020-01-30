Shell: санкции против «Северного потока — 2» не повлияли на инвесторов
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«Мы напрямую не были затронуты санкциями Минфина США», — цитирует ТАСС ван Бердена.
Он уточнил, что санкции касались подрядчика, который занимался укладкой труб, в то время как Shell и ещё несколько европейских компаний занимались долговым финансированием проекта.
Ранее гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что санкции США в отношении проекта газопровода «Северный поток — 2» мешают переходу Европы на экологические виды топлива.
В конце 2019 года США объявили о санкциях против «Северного потока — 2». Швейцарская компания Allseas после этого приостановила работу над проектом.