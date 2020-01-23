В РФПИ прокомментировали санкции против «Северного потока — 2»

Санкции США в отношении проекта газопровода «Северный поток — 2» мешают переходу Европы на экологические виды топлива. Об этом в ходе Всемирного экономического форума в Давосе заявил гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев.

«Мы помогаем Азии переходить на более чистую энергию за счёт газа, и, честно говоря, через наши трубопроводы в Европу, включая «Северный поток — 2», мы помогаем Европе также перейти на более чистую энергию», — сказал он.

Именно поэтому, как указал Дмитриев, российская сторона «не очень довольна санкциями в отношении «Северного потока — 2».

«Потому что считаем, что это санкции за переход Европы на более экологически безопасный энергетический рынок, но это отдельная тема», — добавил он.

По его словам, газ очень экологичен.

«Он даёт на 45% меньше выбросов, чем уголь, и на 30% меньше, чем нефть. И очевидно, мы являемся крупным игроком в нефтегазовой отрасли, крупнейшим мировым игроком на газовом рынке с 25% мировых запасов и 20% мирового экспорта», — подчеркнул глава РФПИ.

В конце 2019 года США объявили о санкциях против «Северного потока — 2». Швейцарская компания Allseas после этого приостановила работу над проектом.

Как заявлял глава МИД России Сергей Лавров, попытки США помешать реализации проекта вопреки мнению стран ЕС являются вопиющим примером нечестной конкуренции.