В Белоруссии рассказали о стоимости поставок нефти из России

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Первый вице-премьер правительства Белоруссии Дмитрий Крутой заявил, что белорусская сторона будет покупать нефть у России в 2020 году по цене в 83—85% от мировой.
В Белоруссии рассказали о стоимости поставок нефти из России
  • Reuters

Об этом сообщает БЕЛТА.

«Сейчас цена для нас на 17% ниже мировой, это только на размер пошлины. А если мы пошлину уберём и возьмём чистую цену между компаниями, то она, по сути, мировая», — сказал он.

Также он отметил, что в 2020 году для Белоруссии останется примерно та же цифра.

«Там из-за барреля она плавает, пошлина сама прыгает… Близко — 83—85%», — добавил Крутой.

7 февраля президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко приступили к переговорам в Сочи в расширенном формате. По словам замглавы администрации президента России Дмитрия Козака, переговоры прошли в позитивном ключе.

В Минэнерго России назвали коммерческим вопрос о поставках нефти Белоруссии. Лукашенко отмечал, что Минск готов покупать у России нефть по мировым ценам, однако в Москве, как указывал он, настаивают на премиях сверх этого.

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