Первый заместитель главы МВФ уходит в отставку

Первый заместитель директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Дэвид Липтон уходит в отставку в конце февраля.

Об этом говорится на сайте фонда.

«Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева объявила о том, что Липтон покинет фонд в конце февраля в контексте изменений, которые она вносит в руководящий состав», — указывается в заявлении.

Уточняется, что Липтон занимал пост первого замглавы МВФ дольше всех за всю историю организации — с сентября 2011 года.

В ближайшее время в организации начнут поиск кандидатов на его место.

Отмечается, что по аналогичной причине МВФ также покинет заместитель директора-распорядителя фонда, руководитель его административных служб Карла Грассо.

Ранее директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева заявила, что в скором времени весь мир может столкнуться с новой Великой депрессией — наподобие той, что была в США в 1930-х годах.

Экономический аналитик Антон Шабанов в беседе с URA.RU прокомментировал заявление Георгиевой.