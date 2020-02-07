Первый заместитель главы МВФ уходит в отставку
- Reuters
Об этом говорится на сайте фонда.
«Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева объявила о том, что Липтон покинет фонд в конце февраля в контексте изменений, которые она вносит в руководящий состав», — указывается в заявлении.
Уточняется, что Липтон занимал пост первого замглавы МВФ дольше всех за всю историю организации — с сентября 2011 года.
В ближайшее время в организации начнут поиск кандидатов на его место.
Отмечается, что по аналогичной причине МВФ также покинет заместитель директора-распорядителя фонда, руководитель его административных служб Карла Грассо.
Ранее директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева заявила, что в скором времени весь мир может столкнуться с новой Великой депрессией — наподобие той, что была в США в 1930-х годах.
Экономический аналитик Антон Шабанов в беседе с URA.RU прокомментировал заявление Георгиевой.