Первый заместитель главы МВФ уходит в отставку

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Первый заместитель директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Дэвид Липтон уходит в отставку в конце февраля.
Первый заместитель главы МВФ уходит в отставку
  • Reuters

Об этом говорится на сайте фонда.

«Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева объявила о том, что Липтон покинет фонд в конце февраля в контексте изменений, которые она вносит в руководящий состав», — указывается в заявлении.

Уточняется, что Липтон занимал пост первого замглавы МВФ дольше всех за всю историю организации — с сентября 2011 года.

В ближайшее время в организации начнут поиск кандидатов на его место.

Отмечается, что по аналогичной причине МВФ также покинет заместитель директора-распорядителя фонда, руководитель его административных служб Карла Грассо.

Ранее директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева заявила, что в скором времени весь мир может столкнуться с новой Великой депрессией — наподобие той, что была в США в 1930-х годах.

Экономический аналитик Антон Шабанов в беседе с URA.RU прокомментировал заявление Георгиевой.

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