Эксперт прокомментировал заявление главы МВФ о новой Великой депрессии

Экономический аналитик Антон Шабанов прокомментировал заявление директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Кристалины Георгиевой о том, что мир может столкнуться с новой Великой депрессией — наподобие той, с которой столкнулись США в 1930-х годах.

Об этом сообщает URA.RU.

«Самая большая проблема — это отношения двух мировых держав — США и Китая. В сумме это около 40% мирового ВВП. Их торговые войны и сложные экономические отношения могут быть причиной возникновения глобального экономического кризиса», — заявил Шабанов.

По его словам, после каждого кризиса мировые экономические и политические сообщества всегда формируют комплекс мер, чтобы избежать повтора.

Как прогнозирует эксперт, кризис будет, но по другой причине.

Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что заведующий кафедрой государственного регулирования РАНХиГС Владимир Климанов оценил прогнозы по снижению роста мировой экономики.