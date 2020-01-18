Глава МВФ спрогнозировала новую Великую депрессию

Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила, что мир может столкнуться с новой Великой депрессией наподобие той, с которой столкнулись США в 1930-х.

Соответствующее заявление Георгиева сделала в ходе выступления в Институте мировой экономики Петерсона в Вашингтоне.

Как отметила глава фонда, за последние 20 лет разрыв в доходах между странами сократился, вместе с этим неравенство между группами населения всё также росло. В качестве примера она привела экономическую ситуацию в Великобритании.

«В некотором смысле эта тревожная тенденция напоминает ситуацию начала XX века, когда развитие технологий и интеграция сначала привели к первому «позолоченному веку», «ревущим двадцатым», а затем и к «финансовой катастрофе», — цитирует её сайт МВФ.

Ранее Институт международных финансов опубликовал исследование, в котором говорится, что мировой долг обновил исторический максимум и достиг $253 трлн, или 322% глобального ВВП. Уровень долговой нагрузки США составил 327%, Японии — 540%, стран еврозоны — 388%.

4 января сообщалось, что эксперты американского Университета Дьюка и аналитики датского инвестбанка Saxo Bank пришли к выводу, что в 2020 году в экономике США может начаться рецессия. Торговая война Вашингтона с Пекином серьёзно замедлила рост ВВП Штатов — бизнес начал готовиться к экономическому спаду.