В OMV назвали сумму инвестиций в «Северный поток — 2» в 2019 году

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Австрийская OMV в 2019 году вложила в строительство «Северного потока — 2» €113 млн, говорится в отчётности компании.
В OMV назвали сумму инвестиций в «Северный поток — 2» в 2019 году
  • © nord-stream2.com

«Потоки денежных средств, связанные с инвестиционной деятельностью, в 2019 году включали отток денежных средств в размере €113 млн, связанный с соглашением о финансировании проекта трубопровода «Северный поток — 2», — приводит текст РИА Новости.

Ранее председатель комитета по экономике и энергетике бундестага, представитель фракции «Левых» Клаус Эрнст заявил, что Евросоюзу необходимо «чётче» реагировать на угрозы в отношении проекта газопровода «Северный поток — 2».

В конце 2019 года Вашингтон объявил о санкциях против проекта газопровода. В Австрии заявляли, что отвергают экстерриториальные санкции США против «Северного потока — 2», который способствует диверсификации энергоснабжения Европы.

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