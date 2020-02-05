В Госдуме оценили информацию о санкциях против «Северного потока — 2»
- РИА Новости
Гутенёв подчеркнул, что позиция Германии устойчива на протяжении всех этапов санкционного давления на «Северный поток — 2».
«Руководство Германии было приверженцем формирования условий для собственного экономического роста, а российская гарантированная поставка дешёвого энергоносителя весьма прагматична. Речь не только об экономике, но и об обретении экономического и политического суверенитета», — заявил депутат.
Однако, отметил он, США не прислушиваются к позиции европейских партнёров.
Ранее в МИД Германии, комментируя сообщения о возможных новых санкциях США против «Северного потока — 2», заявили о том, что Берлин отвергает все экстерриториальные ограничения.
4 февраля газета Handelsblatt со ссылкой на дипломатические круги в Вашингтоне сообщила, что Соединённые Штаты намерены ввести новые санкции в отношении проекта газопровода «Северный поток — 2».