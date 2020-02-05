В Госдуме оценили информацию о санкциях против «Северного потока — 2»

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Кирилл Горшенин
Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенёв прокомментировал в беседе с RT ситуацию вокруг возможных санкций США против «Северного потока — 2».
В Госдуме оценили информацию о санкциях против «Северного потока — 2»
  • РИА Новости

Гутенёв подчеркнул, что позиция Германии устойчива на протяжении всех этапов санкционного давления на «Северный поток — 2».

«Руководство Германии было приверженцем формирования условий для собственного экономического роста, а российская гарантированная поставка дешёвого энергоносителя весьма прагматична. Речь не только об экономике, но и об обретении экономического и политического суверенитета», — заявил депутат.

Однако, отметил он, США не прислушиваются к позиции европейских партнёров.

Ранее в МИД Германии, комментируя сообщения о возможных новых санкциях США против «Северного потока — 2», заявили о том, что Берлин отвергает все экстерриториальные ограничения.

4 февраля газета Handelsblatt со ссылкой на дипломатические круги в Вашингтоне сообщила, что Соединённые Штаты намерены ввести новые санкции в отношении проекта газопровода «Северный поток — 2».

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