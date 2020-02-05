В США оценили возможность новых санкций против «Северного потока — 2»

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Сенатор, член комитета по иностранным делам Крис Кунс оценил возможность введения США новых санкций в отношении «Северного потока — 2».
В США оценили возможность новых санкций против «Северного потока — 2»
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«Я не могу предоставить вам информацию о том, что может произойти в будущем, но в сенате имеется широкая оппозиция проекту «Северный поток — 2» в связи с его возможным влиянием на энергетическую независимость некоторых очень уязвимых европейских государств», — сказал Кунс РИА Новости.

По его словам, вопрос введения конкретных санкций против компаний находится в зоне ответственности исполнительной власти.

Ранее Handelsblatt со ссылкой на дипломатические круги в Вашингтоне сообщила, что Соединённые Штаты намерены ввести новые санкции в отношении проекта «Северный поток — 2». В материале говорится, что если Россия «попытается завершить строительство оставшихся километров трубопровода в Балтийском море, то палата представителей и сенат готовы принять ещё один закон о санкциях».

Посол России в Германии Сергей Нечаев в интервью Ruptly назвал проект газопровода «Северный поток — 2» обоюдовыгодной сделкой.

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