Посол России в ФРГ назвал «Северный поток — 2» обоюдовыгодной сделкой

Посол России в Германии Сергей Нечаев в интервью Ruptly назвал проект газопровода «Северный поток — 2» обоюдовыгодной сделкой.

«Мы ценим позицию правительства Германии, которое, несмотря на давление, оказываемое извне, продолжает поддерживать этот проект, «Северный поток — 2», — рассказал Нечаев.

Он заявил, что газопровод «очень выгоден в первую очередь и Германии, и Европе в целом, потому что направлен на энергетическую безопасность Европы».

«Мы видим поддержку правительства Германии в этом плане, мы знаем, что и европейские фирмы — не только немецкие, но и других стран — настроены на продолжение этого сугубо экономического проекта и не рассматривают всерьёз заявления о том, что Россия хочет тем самым использовать какое-то энергетическое оружие», — сообщил посол.

Нечаев отметил, что проект газопровода выгоден.

«Эта сделка, как принято сейчас говорить, сугубо обоюдная, обоюдовыгодная, ситуация win-win, которая очень важна — и в первую очередь для Европы, но и для Германии, которая, как известно, сейчас стоит на пути энергетического разворота, отказываясь от атомной энергетики и от угольной энергетики. А газ практически незаменим», — подчеркнул он.

Ранее газета Handelsblatt, ссылаясь на дипломатические круги в Вашингтоне, писала, что США намерены ввести новые санкции в отношении «Северного потока — 2».