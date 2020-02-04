Посол России в ФРГ назвал «Северный поток — 2» обоюдовыгодной сделкой

Короткая ссылка
Посол России в Германии Сергей Нечаев в интервью Ruptly назвал проект газопровода «Северный поток — 2» обоюдовыгодной сделкой.
Посол России в ФРГ назвал «Северный поток — 2» обоюдовыгодной сделкой
  • РИА Новости

«Мы ценим позицию правительства Германии, которое, несмотря на давление, оказываемое извне, продолжает поддерживать этот проект, «Северный поток — 2», — рассказал Нечаев.

Он заявил, что газопровод «очень выгоден в первую очередь и Германии, и Европе в целом, потому что направлен на энергетическую безопасность Европы».

«Мы видим поддержку правительства Германии в этом плане, мы знаем, что и европейские фирмы — не только немецкие, но и других стран — настроены на продолжение этого сугубо экономического проекта и не рассматривают всерьёз заявления о том, что Россия хочет тем самым использовать какое-то энергетическое оружие», — сообщил посол.

Нечаев отметил, что проект газопровода выгоден. 

«Эта сделка, как принято сейчас говорить, сугубо обоюдная, обоюдовыгодная, ситуация win-win, которая очень важна — и в первую очередь для Европы, но и для Германии, которая, как известно, сейчас стоит на пути энергетического разворота, отказываясь от атомной энергетики и от угольной энергетики. А газ практически незаменим», — подчеркнул он.

Ранее газета Handelsblatt, ссылаясь на дипломатические круги в Вашингтоне, писала, что США намерены ввести новые санкции в отношении «Северного потока — 2»

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить