В ФРГ оценили сообщения о новых санкциях против «Северного потока — 2»

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Берлин отвергает все экстерриториальные ограничения, заявили в МИД Германии, комментируя сообщения о возможных новых санкциях США против «Северного потока — 2».
В ФРГ оценили сообщения о новых санкциях против «Северного потока — 2»
  • РИА Новости

«Позиция правительства известна — оно отвергает из принципиальных соображений любые формы экстерриториальных санкций», — приводит РИА Новости ответ немецкого МИД.

Во внешнеполитическом ведомстве также отметили, что правительство ФРГ находится в контакте с американской стороной по важным двусторонним и международным вопросам.

Ранее сенатор, член комитета по иностранным делам Крис Кунс оценил возможность введения США новых санкций в отношении СП-2.

4 февраля газета Handelsblatt со ссылкой на дипломатические круги в Вашингтоне сообщила, что Соединённые Штаты намерены ввести новые санкции в отношении проекта газопровода «Северный поток — 2».

В материале отмечается, что если Россия «попытается завершить строительство оставшихся километров трубопровода в Балтийском море, то палата представителей и сенат готовы принять ещё один закон о санкциях».

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