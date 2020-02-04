В Совфеде оценили сообщения о санкциях США по «Северному потоку — 2»

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Кирилл Горшенин
Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов прокомментировал RT информацию СМИ о том, что США могут ввести новые санкции в отношении проекта газопровода «Северный поток — 2».
В Совфеде оценили сообщения о санкциях США по «Северному потоку — 2»
  • Reuters

Морозов не исключил возможности расширения санкционного давления США на Россию в связи с завершением строительства газопровода.

«Похоже, американцы действительно будут делать всё, чтобы затруднить завершение этого проекта, они уже добились того, что сроки пуска трубы и газа отодвинулись в силу того, что швейцарской компании и судну, которое занималось укладкой, запрещено под угрозой санкций работать на этом проекте. Я не исключаю, что могут быть и другие санкционные действия, направленные на то, чтобы затруднить завершение проекта», — заявил сенатор.

При этом он указал, что возможные санкционные меры не смогут остановить запуск газопровода.

«Россия обладает всеми необходимыми техническими возможностями, чтобы завершить этот проект, пользуясь собственным оборудованием и не прибегая к помощи других стран. Да, это будет дольше, возможно, это сделает проект более дорогим на стадии его запуска, но он будет завершён в любом случае», — заметил Морозов.

Ранее газета Handelsblatt со ссылкой на дипломатические круги в Вашингтоне сообщила, что США будут готовы ввести новые санкции против «Северного потока — 2», если Россия «попытается завершить строительство оставшихся километров трубопровода». 

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