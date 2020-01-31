Эксперт оценил предложение Зеленского для компаний из США по разработке шельфа Чёрного моря

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Эксперт Финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прокомментировал сообщение о том, что президент Украины Владимир Зеленский после встречи с госсекретарём США Майком Помпео предложил американским компаниям участвовать в разработке шельфа Чёрного моря.
Эксперт оценил предложение Зеленского для компаний из США по разработке шельфа Чёрного моря
  • Reuters

В беседе с радио Sputnik Юшков предположил, что предложение Киева может оказаться малопривлекательным для американцев.

«Основная проблема — это объёмы запасов газа. На шельфе Чёрного моря действительно есть месторождения, но вопрос в рентабельности их разработки. То есть смотря какие условия Украина готова дать американским компаниям», — пояснил эксперт.

По его мнению, американские компании могут согласиться, но тогда они захотят максимальные налоговые льготы.

Как отметил Юшков, шельфовые месторождения довольно дорогие, и в настоящее время в данной сфере наблюдается определённое затишье.

«Это сложные участки, глубоководные, и не факт, что там что-то есть», — добавил он.

Ранее сообщалось, что Зеленский выразил надежду на снятие США пошлин на импорт стали с Украины.

Экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник в беседе с Inforeactor прокомментировал сообщение компании «Укргаздобыча» об истощении пяти своих крупнейших газовых месторождений на Украине.

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