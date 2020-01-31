Зеленский надеется на снятие Вашингтоном пошлин на украинскую сталь

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Украинский президент Владимир Зеленский выразил надежду, что США снимут пошлины на импорт стали с Украины.
Зеленский надеется на снятие Вашингтоном пошлин на украинскую сталь
  • Reuters

Об этом он заявил после встречи с госсекретарём США Майком Помпео.

«Мы рассчитываем, что США смогут устранить торговые ограничения, такие как защитные пошлины на импорт стали в размере 25%. Это чувствительный вопрос для нашего металлургического экспорта. Также мы надеемся на отмену этой пошлины для Украины», — цитирует Зеленского «112 Украина».

Ранее Европейский союз временно приостановил ввоз мяса птицы с территории Украины из-за зафиксированных случаев птичьего гриппа в стране.

В ноябре 2019 года власти Польши предложили лишить Украину преференций, которые ей предоставляют в рамках поставок на рынок ЕС зерновых культур, в частности кукурузы.

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