Зеленский надеется на снятие Вашингтоном пошлин на украинскую сталь

Украинский президент Владимир Зеленский выразил надежду, что США снимут пошлины на импорт стали с Украины.

Об этом он заявил после встречи с госсекретарём США Майком Помпео.

«Мы рассчитываем, что США смогут устранить торговые ограничения, такие как защитные пошлины на импорт стали в размере 25%. Это чувствительный вопрос для нашего металлургического экспорта. Также мы надеемся на отмену этой пошлины для Украины», — цитирует Зеленского «112 Украина».

Ранее Европейский союз временно приостановил ввоз мяса птицы с территории Украины из-за зафиксированных случаев птичьего гриппа в стране.

В ноябре 2019 года власти Польши предложили лишить Украину преференций, которые ей предоставляют в рамках поставок на рынок ЕС зерновых культур, в частности кукурузы.