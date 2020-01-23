ЕС приостановил ввоз мяса птицы c Украины

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Европейский союз временно приостановил ввоз мяса птицы с территории Украины из-за зафиксированных случаев птичьего гриппа в стране.
ЕС приостановил ввоз мяса птицы c Украины
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Об этом сообщает Госпродпотребслужба Украины.

«Согласно оперативному сообщению, которое поступило вчера вечером от Европейской комиссии, временно приостановлен ввоз с Украины на территорию ЕС мяса птицы, мясной продукции из птицы и термически не обработанных продуктов из птицы. При этом яйца и яичная продукция под данные ограничения не подпадают», — указывается в заявлении.

Украинское ведомство отметило, что Украина, как член Всемирной торговой организации и Всемирной организации охраны здоровья животных, безотлагательно предупредила своих международных торговых партнёров о случае заболевания птичьим гриппом.

«Украинские мероприятия по контролю и ликвидации гриппа птицы признаны эквивалентными тем, которые осуществляются странами — членами ЕС... данное решение ЕС является ошеломляюще неожиданным для украинской стороны», — отмечается в сообщении.

В ноябре 2019 года власти Польши предложили лишить Украину преференций, которые ей предоставляют в рамках поставок на рынок ЕС зерновых культур, в частности кукурузы.

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