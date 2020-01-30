Экс-депутат Рады оценил ситуацию с истощением газовых месторождений Украины

Экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник прокомментировал сообщение компании «Укргаздобыча» об истощении пяти своих крупнейших газовых месторождений на Украине.

В беседе с Inforeactor он выразил мнение, что есть только два варианта, способные исправить ситуацию.

«Первый — наращивать добычу, то есть вкладывать инвестиции, но никто сегодня на Украину из инвесторов не приходит. Можно взять кредиты, но на условиях больших процентов, даже и при так называемом внутреннем займе», — заявил Олейник.

Как считает экс-депутат Рады, второй вариант — покупка газа у России напрямую, что позволит хотя бы временно продержаться, а затем думать о перспективах.

Ранее экономист, преподаватель РАНХиГС при президенте России Владислав Гинько прокомментировал сообщение компании «Укргаздобыча».

Руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов в беседе с ФАН прокомментировал заявление главы «Нафтогаза» Андрея Коболева о сделке с «Газпромом».