Экс-депутат Рады оценил ситуацию с истощением газовых месторождений Украины
- РИА Новости
В беседе с Inforeactor он выразил мнение, что есть только два варианта, способные исправить ситуацию.
«Первый — наращивать добычу, то есть вкладывать инвестиции, но никто сегодня на Украину из инвесторов не приходит. Можно взять кредиты, но на условиях больших процентов, даже и при так называемом внутреннем займе», — заявил Олейник.
Как считает экс-депутат Рады, второй вариант — покупка газа у России напрямую, что позволит хотя бы временно продержаться, а затем думать о перспективах.
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