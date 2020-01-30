Эксперт оценил ситуацию с истощением газовых месторождений Украины

Экономист, преподаватель РАНХиГС при президенте России Владислав Гинько прокомментировал сообщение компании «Укргаздобыча» об истощении пяти своих крупнейших газовых месторождений на Украине.

«То, что такие сообщения выглядят неожиданными для Украины, говорит об отсутствии стратегического видения и прогнозирования газовой отрасли в экономике страны», — заявил он в беседе с радио Sputnik.

По его словам, природный газ — рыночный ликвидный товар, по которому заключают долгосрочные сделки. Как отметил Гинько, Россия подписала такие контракты с европейскими партнёрами.

«А для Украины возникает вопрос, что будет дальше, поскольку нехватка газа скажется на экономике Украины только в худшую сторону», — пояснил эксперт.

Он добавил, что на Украине предпочитают брать газ по реверсу из Европы, переплачивая за него, и в стране складывается тупиковая ситуация из-за нерациональной позиции.

Ранее компания «Укргаздобыча» рассказала об истощении пяти своих крупнейших газовых месторождений на Украине.

Отмечается, что компания активно инвестирует в поиск новых ресурсов, которые позволят компенсировать добычу и естественное падение запасов.

Руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов в беседе с ФАН прокомментировал заявление главы «Нафтогаза» Андрея Коболева о сделке с «Газпромом».