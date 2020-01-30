Эксперт оценил ситуацию с истощением газовых месторождений Украины

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Экономист, преподаватель РАНХиГС при президенте России Владислав Гинько прокомментировал сообщение компании «Укргаздобыча» об истощении пяти своих крупнейших газовых месторождений на Украине.
Эксперт оценил ситуацию с истощением газовых месторождений Украины
  • © РИА Новости

«То, что такие сообщения выглядят неожиданными для Украины, говорит об отсутствии стратегического видения и прогнозирования газовой отрасли в экономике страны», — заявил он в беседе с радио Sputnik.

По его словам, природный газ — рыночный ликвидный товар, по которому заключают долгосрочные сделки. Как отметил Гинько, Россия подписала такие контракты с европейскими партнёрами.

«А для Украины возникает вопрос, что будет дальше, поскольку нехватка газа скажется на экономике Украины только в худшую сторону», — пояснил эксперт.

Он добавил, что на Украине предпочитают брать газ по реверсу из Европы, переплачивая за него, и в стране складывается тупиковая ситуация из-за нерациональной позиции.

Ранее компания «Укргаздобыча» рассказала об истощении пяти своих крупнейших газовых месторождений на Украине.

Отмечается, что компания активно инвестирует в поиск новых ресурсов, которые позволят компенсировать добычу и естественное падение запасов.

Руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов в беседе с ФАН прокомментировал заявление главы «Нафтогаза» Андрея Коболева о сделке с «Газпромом».

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