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На Украине рассказали об истощении газовых месторождений страны

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Компания «Укргазодобыча» рассказала об истощении пяти своих крупнейших газовых месторождений на Украине.
На Украине рассказали об истощении газовых месторождений страны
  • Reuters

Соответствующий пост был опубликован на странице компании в Facebook.

«Мы часто говорим о значительном истощении месторождений. Приводим уровень истощённости топ-5 крупнейших месторождений компании: Шебелинского — 89%, Западно-Крестищенского — 90%, Яблоновского — 79%, Ефремовского —  82%, Мелиховского — 82%», — указывается в заявлении.

Как пояснили в «Укргазодобыче», в связи с этим компания активно инвестирует в поиск новых ресурсов, которые позволят компенсировать добычу и естественное падение запасов.

В компании отметили, что в 2019 году она открыла три новых месторождения с ресурсной базой 2,15 млрд куб. м газа, увеличила извлекаемые запасы почти на 15 млрд куб. м, подготовила к бурению объекты с ресурсной базой в 17,7 млрд куб. газа.

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