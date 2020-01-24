На Украине назвали объём транзита российского газа с начала года

Транзит российского природного газа через Украину с начала года достиг 2 млрд кубометров. Об этом сообщил глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон.

«Без лишнего шума и пыли мы уже транспортировали транзитом 2 млрд куб. м газа из России в страны ЕС и Молдавию», — написал он в Facebook.

По его словам, оплату Киев получил как за 4,272 млрд куб. м благодаря принципу «качай или плати», который предусматривает контракт с Москвой.

Ранее Макогон рассказал, что соглашение не только пресекло возможность роста тарифов в стране, но и снизило их.

В конце декабря Россия и Украина подписали пятилетний контракт на транзит газа. Это стало возможным после обнуления взаимных претензий.