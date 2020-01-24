На Украине назвали объём транзита российского газа с начала года
- РИА Новости
«Без лишнего шума и пыли мы уже транспортировали транзитом 2 млрд куб. м газа из России в страны ЕС и Молдавию», — написал он в Facebook.
По его словам, оплату Киев получил как за 4,272 млрд куб. м благодаря принципу «качай или плати», который предусматривает контракт с Москвой.
Ранее Макогон рассказал, что соглашение не только пресекло возможность роста тарифов в стране, но и снизило их.
В конце декабря Россия и Украина подписали пятилетний контракт на транзит газа. Это стало возможным после обнуления взаимных претензий.