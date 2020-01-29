Эксперт прокомментировал планы запустить перечисление зарплат через Систему быстрых платежей

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Доцент департамента мировой экономики и мировых финансов Финансового университета при правительстве России Лазарь Бадалов прокомментировал сообщение о том, что Центробанк хочет запустить перечисление зарплат через Систему быстрых платежей к концу 2020 — началу 2021 года.
Эксперт прокомментировал планы запустить перечисление зарплат через Систему быстрых платежей
  • РИА Новости

«С технической точки зрения никакой сверхновации здесь нет, а с точки зрения структуры выплаты заработной платы она присутствует. Тем более что в российском законодательстве была закреплена отмена «зарплатного рабства», когда работодатель принуждал работника иметь счёт только в определённой кредитной организации, куда и перечислял заработанные деньги», — заявил Бадалов в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

По мнению эксперта, эта инициатива упростит для работодателей механизм выполнения обязанности по выплате зарплат.

Как отметил Бадалов, этот позитивный шаг сделан, чтобы борьба с «зарплатным рабством» не только была закреплена в юридических нормативах, но и неукоснительно исполнялась на практике.

Ранее эксперт РИСИ экономист Михаил Беляев оценил предложение Банка России ввести для работников бесплатные переводы средств из зарплатного банка на свой счёт в другом банке или возможность перевода зарплаты по номеру телефона через Систему быстрых платежей.

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