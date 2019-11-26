Эксперт оценил новую идею борьбы с «зарплатным рабством»

Эксперт РИСИ, экономист Михаил Беляев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил предложение Банка России ввести для работников бесплатные переводы средств из зарплатного банка на свой счёт в другом банке или ввести возможность перевода зарплаты по номеру телефона через Систему быстрых платежей (СБП).

«Проблема «зарплатного рабства» затрагивает в первую очередь те регионы, где существует не так много банков. Таким образом ЦБ пытается бороться с монополизмом банковской системы хотя бы на региональном уровне», — заявил он.

По его мнению, в данном случае необходимо воздействовать не столько на потребителей, которые хотят обслуживаться в удобном для себя банке, сколько на предприятия, чтобы те активнее использовали пункт о предоставлении альтернатив.

«Понятно, что подобным нововведениям сопротивляются предприятия, так как бухгалтерия должна будет рассылать зарплаты в 10 адресов, а не в один банк, как было раньше», — пояснил он.

В августе газета «Известия» сообщала, что работодателей в России могут обязать информировать сотрудников о выборе зарплатного банка.