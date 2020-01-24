Орешкин заявил о серьёзных рисках торговой сделки КНР и США

Заключение торговой сделки США и Китая несёт в себе серьёзные риски для мировой экономики. Об этом заявил помощник президента России Максим Орешкин.

«Мы видим, что сейчас у тех же европейцев реакция на американо-китайскую сделку, где китайцы берут на себя обязательство увеличить закупку американских товаров, вызывает очень серьёзные опасения​​​», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Орешкин подчеркнул, что из-за соглашения КНР и США европейцы могут столкнуться с дополнительными барьерами при реализации своей продукции.

«То есть это такая большая замедленная мина над всей этой ситуацией. Я думаю, в 2020 году она ещё не взорвётся, но начиная уже с 2021—2022 годов мы в треугольнике США — Китай — Европа с подключением других стран будем видеть много споров. И конечно же, нахождение нового равновесия в торговой политике будет продолжаться», — подытожил помощник российского лидера.

15 января президент США Дональд Трамп и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ подписали соглашение о первой фазе торговой сделки.

South China Morning Post передавала, что торговое соглашение предусматривает закупку Китаем американских товаров из четырёх отраслей на сумму около $200 млрд в течение двух лет.

Директор Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ Юрий Рогулёв в беседе с НСН отметил стремление Вашингтона восстановить баланс в торговых отношениях с Пекином.