«Известия» назвали источники 4,5 трлн рублей для реализации послания

Для выполнения всех задач, которые были поставлены российским президентом в послании Федеральному собранию, необходимо менять конструкцию казны. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источник, близкий к правительству.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что для реализации послания президента дополнительно потребуется 4,5 трлн рублей до 2024 года. Председатель правительства поручил подготовить до 11 февраля поправки к закону о федеральном бюджете на 2020—2022 годы и закону о бюджете Пенсионного фонда России.

По словам собеседника издания, в этом году средства в размере 450 млрд рублей будут собраны за счёт неиспользованных остатков прошлых лет, которые имеются у казначейства, а также денег резервного фонда правительства.

Как отмечает источник, на оставшиеся четыре года 2 трлн рублей в бюджете есть и столько же не хватает. Основным источником средств, скорее всего, станет отмена части налоговых льгот, считает федеральный чиновник, знакомый с расчётами Минфина.

Общая прогнозируемая сумма льгот на 2020 год — почти 4,1 трлн рублей.

Возможны также ужесточение политики по отношению к выплатам госкомпаниями дивидендов и улучшение собираемости налогов, в частности НДФЛ.

22 января президент России Владимир Путин на встрече с представителями общественности Липецкой области заявил, что при реализации послания Федеральному собранию нельзя растягивать время. По словам президента, оно не должно быть резиновым.

Путин 15 января выступил с посланием Федеральному собранию, представив целый ряд важных инициатив, включая меры социальной поддержки, среди которых сохранение до конца 2026 года и увеличение размера материнского капитала. Президент предложил выдавать материнский капитал уже при рождении первенца, увеличив его до 466 617 рублей, а за второго ребёнка — повысить до 616 617 рублей. Также он предложил продлить ежемесячные выплаты на детей до семи лет. Кроме того, российский лидер призвал обеспечить бесплатным горячим питанием всех учеников с 1-го по 4-й класс.