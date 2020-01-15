В Минэкономразвития оценили эффект от предлагаемых Путиным соцмер

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В Минэкономразвития заявили, что предлагаемые российским президентом Владимиром Путиным социальные меры ускорят рост ВВП России на 0,3 процентного пункта.
В Минэкономразвития оценили эффект от предлагаемых Путиным соцмер
  • РИА Новости

Об этом говорится на сайте ведомства.

«Совокупная прибавка к росту ВВП составит 0,3 процентного пункта относительно траектории без озвученных мер», — указывается в заявлении.

Также в ведомстве добавили, что указанные шаги приведут к тому, что дополнительное увеличение роста инвестиционной активности составит 1 процентный пункт.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов рассказал RT, в какую сумму обойдутся бюджету объявленные Путиным социальные меры.

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