В Минэкономразвития оценили эффект от предлагаемых Путиным соцмер
- РИА Новости
Об этом говорится на сайте ведомства.
«Совокупная прибавка к росту ВВП составит 0,3 процентного пункта относительно траектории без озвученных мер», — указывается в заявлении.
Также в ведомстве добавили, что указанные шаги приведут к тому, что дополнительное увеличение роста инвестиционной активности составит 1 процентный пункт.
Ранее министр финансов России Антон Силуанов рассказал RT, в какую сумму обойдутся бюджету объявленные Путиным социальные меры.